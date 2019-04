Napoli: attive le navette per visitare la mostra di Caravaggio. Ecco giorni e orari

Sono attive a Napoli le navette gratuite per consentire ai visitatori di raggiungere la mostra di Caravaggio al museo di Capodimonte, le Sette Opere della Misericordia al Pio Monte e la mostra dei caravaggeschi del Filangieri.

I pulmini partono da via Duomo, all’altezza del Museo Filangieri dove è esposta la mostra Un secolo di furore – I caravaggisti del Filangieri e raggiungono il Museo di Capodimonte.

Una navetta partirà dal Museo Filangieri – Via Duomo con sosta Sagrato del Duomo (Via Duomo solo fino al 5 maggio per lavori stradali), Sosta Museo Archeologico Nazionale – Via Foria. Fermata Museo di Capodimonte

La navetta di ritorno partirà dal Museo di Capodimonte e farà sosta Museo Archeologico Nazionale, Sosta Via Foria – incrocio Via Duomo ( prevista da sabato 11 maggio), Fermata Museo Filangieri – Via Duomo.

Le navette partiranno nel mese di aprile domenica 21 – giovedì 25 – venerdì 26 – sabato 27 – domenica 28. Per maggio le partenze saranno mercoledì 1 – giovedì 2 – venerdì 3 – sabato 4 – domenica 5 – sabato 11 – domenica 12 – sabato 18 – domenica 19 – sabato 25 – domenica 26. Per il mese di giugno le navette seguiranno il seguente calendario: sabato 1 – domenica 2

Orario delle partenze

Da via Duomo – Museo Filangieri

8.30 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 -18.00

Dal Museo di Capodimonte

9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17. 00 – 17.30 – 18.00 – 18. 30 – 19.00 – 19.30.