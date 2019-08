Nanu Galderisi ad Amalfi: l’ex calciatore si rilassa in Spiaggia Grande / Foto

C’era anche l’ex calciatore Giuseppe Galderisi ieri pomeriggio ad Amalfi a concedersi qualche ora di relax in Spiaggia Grande.

Galderisi, soprannominato Nanu dai tifosi della Juve, è stato avvistato nel primo pomeriggio tra un tuffo e l’altro in mare ad Amalfi in questi caldi giorni a cavallo di Ferragosto. Riconosciuto da un gruppo di persone, l’ex calciatore salernitano ed attuale allenatore, ha posato per qualche foto ricordo.

A riconoscerlo il “padrone” di casa della spiaggia del Beach, Tonino De Vita, con cui Nanu si è fatto ritrarre sorridente in qualche scatto.

Cresciuto a Trecasali, provincia di Parma, Galderisi ha iniziato a giocare nelle giovanili della Vietri-Raito. A quattordici anni e mezzo è acquistato dalla Juventus, entrando nel vivaio torinese e nel 1980 esordisce in prima squadra della Juventus. Coi piemontesi gioca altri due campionati e nel 1983 va all’Hellas Verona. Nella stagione successiva, 1984-1985, contribuisce alla vittoria dello storico scudetto da parte della squadra scaligera, di cui è capocannoniere.

Gioca un altro campionato a Verona prima di trasferirsi, per cinque miliardi di lire più il cartellino di Paolo Rossi al Milan.

Per il torneo 1987-1988 scende in Serie B alla Lazio guidata da Eugenio Fascetti, centrando la promozione in Serie A. Nell’annata seguente torna in serie A a Verona segnando 4 gol. Nel 1996 chiude la carriera negli Stati Uniti. Nel 2006-2007 è allenatore dell’Avellino, in Serie C1 e a giugno 2008 diventa allenatore del Pescara in Serie C1. Allena anche il Benevento, la Triestina e la Salernitana.