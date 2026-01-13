Nasce una nuova realtà imprenditoriale pronta a offrire servizi professionali e completi nel settore delle pulizie e della gestione immobiliare in Costiera Amalfitana. Con un approccio moderno, flessibile e altamente qualificato, Multiservice 2.0 Professional Cleaning si presenta come un punto di riferimento per privati, strutture ricettive e operatori del settore nautico.

Un servizio di pulizia a 360 gradi

Multiservice 2.0 propone pulizie ordinarie e straordinarie per appartamenti, uffici e hotel, garantendo interventi accurati, puntuali e personalizzati. L’azienda si occupa anche di pulizie e sanificazioni post lavori o post chiusure, oltre al lavaggio e trasporto biancheria e alla fornitura di soluzioni complete per il kit cortesia, pensate in particolare per le strutture ricettive.

Gestione completa di appartamenti e strutture ricettive

Uno dei punti di forza di Multiservice 2.0 è la gestione integrata delle strutture turistiche. Il servizio comprende gestione delle prenotazioni sulle principali piattaforme online, check-in e check-out sia in presenza che da remoto, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione delle pulizie, sollevando i proprietari da ogni incombenza operativa.

Manutenzioni rapide e professionali

L’azienda offre interventi periodici di manutenzione ordinaria e interventi straordinari rapidi e professionali, avvalendosi dei migliori tecnici della zona. Un servizio fondamentale per garantire efficienza, sicurezza e continuità nelle abitazioni private e nelle strutture turistiche.

Servizi specializzati per la nautica

Multiservice 2.0 guarda anche al mare con una gamma di servizi dedicati al settore nautico, tra cui pulizie ordinarie e straordinarie di interni ed esterni, trattamento di moquette, legni e acciaio, pulizia di teak e scafo, rispondendo alle esigenze di armatori e professionisti del comparto.

Per celebrare la nuova apertura, Multiservice 2.0 offre una consulenza e pulizia dimostrativa omaggio, un’occasione concreta per conoscere da vicino la qualità e la professionalità del servizio.