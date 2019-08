Morte Simon Gautier: lanciata petizione per la geolocalizzare le chiamate

É stata lanciata su Change.org una petizione per recepire la direttiva europea per la geolocalizzazione delle chiamate di emergenza dopo la tragedia di Simon Gautier in Cilento.

Simon, francese, aveva 27 anni ed era venuto in vacanza in Italia. Durante una delle sue escursioni in montagna è caduto in un crepaccio nella zona del Cilento e si è rotto entrambe le gambe. Ha chiamato il 118, ma i soccorsi non riuscivano a localizzarlo, perché le Centrali operative del 118 in Italia non hanno ancora il sistema di geolocalizzazione delle chiamate di emergenza, direttiva Europea del 2009, ma non ancora recepita in Italia, e così Simon è morto.

La petizione è stata lanciata da Maurizio Lancellotti e la ha indirizzata a Sergio Mattarella e ora ha già raccolto 14.730 firme. Maurizio chiede con forza che l’Italia si adegui, e attivi subito la geolocalizzazione delle chiamate di emergenza.

Inoltre, in Italia non è ancora disponibile il sistema tecnologico Advanced Mobile Location (AML), grazie al quale, pure in assenza di rete internet, dallo smartphone di chi richieda il soccorso parte immediatamente un sms al 112 che comunica le coordinate GPS corrispondenti esattamente al punto in cui si trova la vittima.

In pratica, il turista francese è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Se avesse richiesto soccorso nel proprio Paese, lo avrebbero trovato subito. Ugualmente lo avrebbero trovato subito da noi, se la relativa direttiva UE fosse stata recepita.

La presente petizione è dunque tesa al recepimento tempestivo della summenzionata direttiva europea,affinché chi chiede aiuto alle forze dell’ordine possa essere immediatamente trovato.

Cliccare qui per firmare la petizione