Miti e leggende, guardando le stelle: a Paestum al via Campania by Night

Parte oggi ai Templi di Paestum la quinta edizione di Campania by Night “Guardando le stelle dei Greci”che comprende eventi e itinerari culturali per scoprire siti archeologici, musei e borghi dopo il tramonto.

Campania by Night è un programma di valorizzazione realizzato dalla Scabec Regione Campania, che raccoglie oltre 100 appuntamenti in più di 10 luoghi, tra siti noti e località meno conosciute.

Dopo l’anteprima a Lacco Ameno con la mostra “Novecento a Ischia” a Villa Arbusto, la dimora che ospita il Museo Archeologico di Pitaecuse (in mostra fino al 30 settembre) si parte domani 11 luglio al Parco archeologico di Paestum con le visite guidate dal titolo “Guardando le stelle dei Greci”, in programma dal giovedì alla domenica fino all’8 settembre con 4 turni di visita a partire dalle 19.30 alle 23.30 (turno 20.30 in inglese).

Si tratta di una passeggiata, che si muove nella zona del Tempio di Nettuno e della cosiddetta Basilica, alla scoperta dei miti e delle costellazioni della cultura classica: i partecipanti avranno a disposizione un astrolabio per individuare le 88 costellazioni e, attraverso i miti che rappresentano, conoscere la storia e le leggende ad esse legate, con l’approfondimento, ogni settimana, di un diverso mito e la possibilità di osservare il cielo al telescopio.

L’offerta si arricchisce ogni sera (alle 20 e alle 22) di due concerti sotto le stelle con un repertorio ispirato anch’esso alla mitologia classica e agli astri, a cura del Polo dei licei musicali della Campania. Domani per la prima serata inaugurale si esibirà un ensemble di mandolini e chitarre diretto dal Maestro Michele De Martino.

E’possibile acquistare i biglietti in loco oppure online sul sito www.vivaticket.it al prezzo di 5 euro dal venerdì alla domenica, gratuito per minori di 18 anni, ridotto dai 18 ai 25 anni. Il giovedì l’ingresso al parco e l’accesso alla visita è gratuito come da programma ministeriale dell’iniziativa #iovadoalmuseo. Per informazioni contattare lo 0828.811023 oppure scrivere a pae.promozione@beniculturali.it .

Campania by Night coinvolgerà con visite ed eventi anche il Parco archeologico di Ercolano, la Reggia di Carditello, l’Anfiteatro romano di Avella, la Villa Ciaurro di Marano, la Villa del Torchio di Quarto, il centro storico di Benevento, l’area archeologica di Fratte, il museo archeologico di Pontecagnano, il Gran Cono del Vesuvio e altri.