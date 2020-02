Miti della Campania: la leggenda della sirena Partenope

La Campania è la terra dei miti e delle leggende. Sono tantissimi i racconti che si tramandano di generazione in generazione che riguardano la sirena Partenope, la ninfa Amalfi o ancora il canto delle sirene di Ulisse.

In questo articolo parliamo proprio della sirena Partenope che, secondo il mito, ha dato un’incantevole bellezza al Golfo di Napoli.

Secondo la leggenda Partenope, Leucosia e Ligeia erano tre bellissime sirene, figlie della Musa della Tragedia Melpomene e del Fiume Archeoo, il corso d’acqua più importante di tutta la Grecia. Tutte e tre le sorelle erano bellissime: il loro fascino non aveva limiti, ma sulle stesse purtroppo pendeva una terribile maledizione: il rifiuto di un uomo le avrebbe condannate a morte.

Un numero incredibile di pescatori dopo aver udito la voce delle sirene si gettavano in mare, con la speranza di raggiungerle ma la corrente del mare li trasportava inesorabilmente contro gli scogli uccidendoli. Sul cammino delle sirene si trovò anche Ulisse che però, avvertito dalla maga Circe sulla pericolosità del canto magnetico delle tre sirene, si tappò le orecchie. Come si legge nell’Odissea, lo stesso fece fare ai suoi compagni, ai quali chiese anche di farsi legare all’albero maestro, per essere sicuro di non cedere in alcun modo e, quindi, di non gettarsi in acqua.

L’imbarcazione passò nelle vicinanze degli scogli dove dimoravano le tre bellissime sirene incantatrici, ma quella volta nessuno si gettò in mare. La sirena Partenope non accettò mai il rifiuto e, per il dolore, si gettò dalla roccia più alta. Le onde portarono il suo corpo fino al golfo di Napoli, precisamente sull’isolotto di Megaride. Qui, il corpo di Partenope si dissolse, prendendo la forma della città di Napoli: la sua testa è la collina di Capodimonte e la sua coda si posa lungo la collina di Posillipo. Ecco perché la città di Napoli, in antichità, era conosciuta come Partenope.

Ci sono poi altre versioni di questa leggenda. Una di queste è descritta da Matilde Serao e parla di Partenope, una ragazza greca innamorata dell’eroe ateniese Cimone. Purtroppo per i due giovani, il padre di Partenope l’aveva promessa in sposa ad un altro uomo. Per questo motivo, i due innamorati scapparono dalla Grecia ed approdarono proprio nel golfo di Napoli.

In questo modo Partenope e Cimone poterono vivere il loro amore senza problemi. In seguito, i due ragazzi vennero raggiunti dalle loro famiglie, dando inizio al popolamento della città. Partenope diede alla luce 12 figli, diventando la madre del popolo napoletano, a cui tutti si rivolgono. Inoltre, secondo Matilde Serao, Partenope non è mai morta, ma continua a vivere per restare accanto al suo popolo.

Nel 1800 si diffuse un’altra variante del mito di Partenope. Partenope era una sirena che abitava le coste del golfo di Napoli. Un giorno le si avvicinò un centauro dal nome Vesuvio. Eros non aspettò un secondo per scagliare il suo dardo, facendo innamorare perdutamente Vesuvio e Partenope.