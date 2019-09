Miss Italia 2019: la miss Chiara Savino saluta la Costiera e Tramonti / Video

Ha lanciato un video messaggio su Facebook in cui si presenta e saluta la Costiera Amalfitana, e nello specifico Tramonti.

Stiamo parlando della 20enne Chiara Savino, la ragazza che vive ad Alessandria, in Piemonte, ma che è originaria di Tramonti e parteciperà al concorso Miss Italia dopo essere stata incoronata Miss Piemonte.

Alta 1.73 cm, occhi marroni e capelli castani, la bella Chiara Savino sarà tra le 80 finaliste del concorso di bellezza più prestigioso d’Italia a rappresentare il Piemonte, anche se le sue origini sono della Costiera Amalfitana.

Il padre di Chiara, Vincenzo Savino, lasciò infatti a metà anni Ottanta Tramonti per cercare lavoro e fortuna al nord Italia. In Piemonte conobbe poi sua moglie mentre lavorava nell’attività di famiglia e dal loro amore è nata Chiara, diplomata in ragioneria e studentessa dell’accademia di recitazione di Torino.

Chiara si è iscritta lo scorso febbraio alle selezioni di Miss Italia quasi per gioco. Dopo aver superato otto fasi preliminari però, quello che è partito come un gioco si è poi trasformato in realtà quando la settimana scorsa ha conquistato la fascia di Miss Piemonte a Montecrestese, in provincia di Verbania, davanti a un pubblico di oltre 3 mila persone.

“Mi sono commossa anche perché è stata una serata “sofferta” – ha dichiarato Chiara ai quotidiani locali del Piemonte -, non mi aspettavo di vincere e quando ho sentito il mio nome sono scoppiata in lacrime, è stata una sensazione stupenda. Il concorso è per me una bella scoperta, non pensavo che Miss Italia potesse regalarmi tante emozioni, l’amicizia e la solidarietà di tante ragazze, che mi sono state vicine senza pregiudizi e all’insegna del fair-play. Vivrò questa esperienza con la massima serenità e con i piedi per terra, sperando di portare il Piemonte in finale nel migliore dei modi”.

Oltre al Piemonte, dunque, anche la Costiera Amalfitana farà il tifo per Chiara Savino venerdì 6 settembre quando, da Jesolo, andrà in diretta su Rai 1 la finalissima di Miss Italia. Dalla redazione di Amalfi Notizie un “in bocca al lupo” a Chiara!