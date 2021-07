Minori: una canzone per il Sentiero dei Limoni

Un grande gesto di amore per il territorio della Costa d’Amalfi ha spinto Piero Flauto a scrivere testi e musica della canzone del sentiero dei limoni, rendendosi promotore per la realizzazione di un video musicale per esaltarne al meglio musica e immagini in un turbinio di sentimenti ed emozioni.

Le parole della canzone sono pura poesia che denotano conoscenza della storia e della bellezza del territorio e, in particolare, del sentiero dei limoni di cui ne è stato sempre affascinato ed innamorato. Durante le riprese del video, realizzato con grande maestria e professionalità da Emmepi Studio di Nocera Inferiore, è stato realizzato quel pathos indispensabile per comprenderne appieno la bellezza del luogo e dei panorami mozzafiato. La disponibilità e la gentilezza degli abitanti di Torre, hanno permesso la realizzazione. Un ringraziamento alla collaborazione di Michele Ruocco, promotore del sentiero dei limoni e socio Pro Loco di Minori.

Le riprese hanno visto impegnati musicisti ed operatori lungo il sentiero dei limoni, esaltandone la bellezza. Esse sono state effettuate sotto la regia di Michele Pelosio, da Santina Gargiulo e con Jacopo D’Amico, fotografo di scena.

È stata una festa che ha visto la partecipazione di Piero Flauto (chitarra e voce), Giovanna Della Mura (voce), Franco D’Amato (mandola), Mario Barone (chitarra) , Susy D’Amato (mandolino) e Gerardo Flauto (percussioni). Un grande ringraziamento al Maestro Gerardo Buonocore con la sua fisarmonica. Del video musicale ha curato l’arrangiamento e la Direzione Artistica. Questa iniziativa di realizzare una canzone ed un video musicale di Piero Flauto e dei suoi amici musicisti ha visto il Sindaco di Minori Andrea Reale in prima fila a sostenerne la realizzazione insieme alla intera amministrazione comunale, alla Pro Loco di Minori ed ai tanti abitanti di Torre entusiasti e partecipi.

Appuntamento alle ore 20.00 durante il primo giorno di Gusto Italia in Tour sul lungomare per assistere alla prima della presentazione del video musicale della canzone del sentiero dei limoni.