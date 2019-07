Minori: sabato 27 luglio in Villa Romana il Musical “Speriamo che sia femmina”

Appuntamento con il teatro a Minori il 27 luglio alle 21.00 alla Villa Marittima Romana con l’Associazione culturale “Aliestese” di Vittorio Veneto.

“Aliestese” porterà in scena il musical dal titolo “Speriamo che sia femmina”, con un cast composto da circa 150 elementi tra ballerini, attori, musicisti e cantanti e la regia di Alessandra Zandanel.

“C’è sempre una porta nella nostra vita… ma spesso non sappiamo aprirla. A volte non arriviamo nemmeno alla maniglia! L’amore, l’amicizia, la solidarietà sono le porte che dovremmo sempre cercare di aprire, per ricostruire la fiducia, per saper apprezzare quello che c’è di bello… e per ricordarci che non siamo soli. C’è sempre una mano tesa pronta ad alzarci”. In queste parole, proiettate alle spalle degli attori negli ultimi momenti dello spettacolo, c’è tutto il significato di “Speriamo che si femmina”, l’ultimo musical della compagnia vittoriese Aliestese.

E’ un musical che racconta la storia di due donne amiche, nate e cresciute in ambienti diversi, che in età adulta si ritrovano e si raccontano la vita, una felice e l’altra delusa da amori sbagliati e violenze. Una storia che nella bellezza del gesto teatrale e nel piacere della musica lancia un messaggio positivo, pur partendo da una storia molto triste.

In occasione della messa in scena del musical, sarà presente anche il Centro Antiviolenza Femminile che per la Costiera Amalfitana ha sede a Minori. Presenzierà la serata Filomena Lamberti, vittima di violenza, che racconterà la sua storia.

Il 28 maggio 2012 il suo ex marito la sfigurò con l’acido, dopo 30 anni di violenze e divieti. Sulla sua drammatica esperienza ha scritto un libro, “Un’altra vita. Non è un romanzo. E’ il coraggio di testimoniare” (2017): un vero e proprio libro- denuncia con il quale ella vorrebbe evitare il ripetersi di tali brutali violenze.

Il 26 luglio alle ore 21:00 presso la Villa Marittima Romana di Minori si terrà un’anteprima dello spettacolo con l’orchestra di Vittorio Veneto diretta dal M. Stefano Pagotto, che si esibirà in collaborazione con il Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori”.