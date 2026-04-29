Il Comune di Minori passa alle vie formali per il mancato ripristino del Postamat. Dopo mesi di disservizi, è stato presentato un esposto alle autorità competenti contro Poste Italiane per la mancata attivazione del bancomat presso l’ufficio postale cittadino.

La vicenda risale all’ottobre 2025, quando l’ufficio fu chiuso per lavori di manutenzione, con riapertura prevista entro fine mese e trasferimento temporaneo dei servizi a Maiori. Tuttavia, nonostante la riapertura avvenuta a fine anno, il servizio Postamat non è mai tornato operativo.

A certificare la gravità della situazione è anche un atto formale trasmesso dal Comune, tramite l’avvocato Stefano D’Auria, al Prefetto di Salerno, all’AGCOM e a Poste Italiane. Nel documento si evidenzia come, a oltre quattro mesi dalla riapertura, il bancomat risulti ancora inattivo, nonostante i ripetuti solleciti.

Non solo: vengono segnalate anche chiusure improvvise dell’ufficio postale, senza preavviso, per sopperire a carenze di personale in altre sedi, aggravando ulteriormente i disagi per i cittadini.

Secondo quanto riportato nell’esposto, anche una diffida formale inviata a Poste Italiane lo scorso marzo è rimasta senza risposta. Una situazione definita “grave”, in quanto priva la comunità di un servizio essenziale, con ricadute soprattutto sulle fasce più fragili, come anziani e persone con difficoltà di spostamento.

Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere direttamente le autorità, chiedendo interventi urgenti per il ripristino del servizio e per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini.