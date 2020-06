Minori: l’Amministrazione Comunale ripulisce l’intera superficie della Villa Romana

L’Amministrazione Comunale di Minori ha proceduto alle operazioni di diserbo e pulitura dell’intera superficie della Villa Marittima Romana.

Si tratta di un intervento che precede di qualche giorno quello di pulizia dell’impluvium, e che dovrebbe consentire in tempi brevissimi la riapertura del sito archeologico.

Al di là della valenza intrinseca, i lavori rientrano nel programma di riattivazione dell’offerta turistica, nell’ottica del pieno ripristino delle attività produttive e lavorative.

E’ auspicabile che la collaborazione dell’ente locale con la competente Soprintendenza valga al definitivo rilancio della Villa, cui spetta un ruolo di assoluto rilievo tra gli attrattori storico-culturali della Costiera Amalfitana e dell’intera Regione Campania.

Lo scorso anno, lo ricordiamo, la Villa Romana di Minori registrato in totale 28.417 visitatori, un numero decisamente importante che ha confermato l’interesse vivo verso la cultura e l’arte ed una risposta positiva della cittadinanza e dei turisti.

Ricordiamo che lo scorso maggio il Ministero per i beni e le attività culturali ha stanziato 4,9 milioni per il restauro della Villa Marittima e dell’antiquarium.

I fondi stanziati per la Villa Romana del borgo costiero rientrano nei 42 milioni che il Ministero ha stanziato per una serie di restauri in Campania e provengono, come riporta il sito istituzionale del Ministero, dalla riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, dalle premialità del Programma operativo nazionale 2014-2020 e dalle economie del Programma operativo complementare 2007-2013.

L’arrivo dei fondi è una splendida notizia per il sito archeologico costiero a cui urge un immediato intervento di restauro.