Minori: il dottor De Luca termina l’incarico di medico di famiglia. Subentra la dottoressa Adinolfi

Il sindaco di Minori, Andrea Reale, rende noto che da fine maggio il dottor Giuseppe De Luca terminerà il suo incarico di medico di famiglia.

Ringraziando il dottor De Luca per il lavoro svolto nella comunità di Minori, Reale comunica che a partire dal 3 giugno subentrerà la dottoressa Laura Adinolfi, la sede dello studio sarà sempre la stessa in via Lama.

Gli orari di studio della dottoressa saranno i seguenti :

– lunedì e mercoledì mattina ore 9:00/12:00,

– martedì, giovedì e venerdì pomeriggio ore 15:00/18:00.

Recapito telefonico dello studio: 3714989599.

Per effettuare il cambio medico bisogna inviare una mail ai seguenti indirizzi:

a.avitabile@aslsalerno.it

m.lecce@aslsalerno.it

Nella mail bisogna allegare il documento di identità ed il codice fiscale del paziente ed indicare la dottoressa Laura Adinolfi come scelta medico.In alternativa bisogna recarsi di persona a Maiori in via Pedamentina per effettuare il cambio del medico.