Minori e Patti una preghiera comune davanti alle Reliquie di Santa Trofimena

Oggi lunedì 13 Aprile, le Comunità di Minori e Patti, in Sicilia, si fermeranno in preghiera comune davanti alle Reliquie di Santa Trofimena.

I Sindaci di Minori e Patti, in rappresentanza delle proprie comunità parteciperanno alla preghiera.

Inizio della diretta Facebook alle ore 18 dalla pagina di Vianova, Citta di Patti ed i Canali YouTube Santa Trofimena Tv e Basilica di San Bartolomeo Patti.

Il programma prevede:

Alle 18:00 Santa Messa nella Cattedrale di Patti

Alle 18:45 preghiera in contemporanea dalle due Basiliche

Alle 19:00 Santa Messa nella Basilica di Minori

La storia di Santa Trofimena, patrona di Minori, alla quale i fedeli del paese costiero sono molto legati, è controversa e contesa tra storia e leggenda. La tradizione popolare vuole che Febronia da Patti, in provincia di Messina, subì il martirio in tenera età, intorno ai dodici – tredici anni per mano del padre, in conseguenza del suo rifiuto al matrimonio con un pagano perchè cristiana, aveva fatto il voto di castità.

Il corpo, affidato alla custodia di un’urna, fu gettato in mare, dove le correnti lo spinsero sino alla spiaggia di Minori, dove viene ancora oggi custodito e venerato.

Alcuni studiosi tra cui don Alfonso Sidoti, portano avanti una tesi che vorrebbe che Santa Febronia da Patti, diventata Santa Trofimena a Minori sia stata una suora di Sibapoli in Mesopotamia, l’odierna Nusaybin in Turchia, il cui culto si è diffuso in tutto l’impero bizantino a partire dalla prima metà del VII secolo.