Minori: nuovo bando per borse lavoro aperto a tutti i cittadini della Costa d’Amalfi

Il Comune di Minori ha pubblicato un nuovo avviso pubblico in cui promuove la possibilità di lavorare tramite borse – lavoro in spiaggia anche ai cittadini della Costa d’Amalfi che non sono residenti a Minori.

“Andiamo oltre insieme…vivi la spiaggia in sicurezza” è riservato ai cittadini svantaggiati per prevenire e rimuovere le condizioni di disagio economico.

I cittadini che saranno selezionati dovranno svolgere mansioni relative alla fruizione delle spiagge come accoglienza alle spiagge libere: individuazione e accompagnamento alla

postazione – spiaggia prenotata, con preventiva misurazione della temperatura corporea;

Verifica ingressi, uscite e rimpiazzo posti liberi; Sanificazione postazione – spiaggia (reggi – ombrellone, sdraio/lettini); Rastrellamento/pulizia dell’arenile/ delle rampe di accesso alla spiaggia /dei solarium; Pulizia/sanificazione della postazione – spiaggia ad ogni cambio utente; Sistemazione spiaggia pubblica attrezzata (installazione/disinstallazione attrezzature); Servizi di supporto logistico.

Possono essere ammessi all’assegnazione delle borse – lavoro i cittadini che abbiano età non superiore ad anni 65 al momento della pubblicazione dell’avviso, residenti nel territorio dell’ Ambito Territoriale S2 ( Cava de’ Tirreni e i Co muni della Costiera Amalfitana: Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Tramonti, Scala, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca de

Marini, Furore, Praiano, Positano); soggetti disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda; soggetti non percettori di reddito di cittadinanza.

L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.

Per la borsa – lavoro è previsto, previa presentazione dei “fogli di presenza”:

un contributo di € 600,00 mensili per ogni borsista. Per ogni borsista, l’Ente provvederà all’attivazione della posizione INAIL.

La domanda di ammissione alla borsa – lavoro deve essere redatta sull’apposita modulistica

predisposta e deve pervenire entro e non oltre le ore 13 .00 del giorno 6 luglio 2021 mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Minori (apertura dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì) oppure mediante mail all’indirizzo info@comune.minori.sa.it o PEC all’indirizzo comune.minori@asmepec.it .

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà esse re allegata la

seguente documentazione:

Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità;

ISEE 2021;

Certificato medico recante la seguente dicitura “….non presenta patologie tali da controindicare l’attività lavorativa prevista dal progetto”.

Eventuale certificazione attestante la presenza di soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 74%, secondo certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria;

Eventuale contratto di locazione;

Eventuale attestato relati vo al brevetto di bagnino.

Di seguito il bando completo e la domanda da compilare:

AVVISO 2

modello_domanda_word_2 _OK – riapertura 2