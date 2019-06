Minori: al Sentiero dei Limoni nuovo salotto letterario della Festa del Libro

Si terrà domenica 2 giugno alle 19.30, alla piazzetta antistante la Chiesa di San Michele a Torre di Minori, il nuovo salotto letterario della XIII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco ed il patrocinio del Comune di Minori, vedrà la partecipazione di Gabriele Cavaliere e “La Terra delle Sirene…100 Meraviglie” pubblicato da Officine Zephiro, e Agnese Rumiano con “Utenze bloccate. Irreperibili nell’Era Digitale. Il buio dei sentimenti non più connessi” edito da Albatros.

Novecentocinquantasette foto, diciotto “cartoline” dei paesi, cento schede, tutto questo è “La Terra delle Sirene…100 Meraviglie” di Gabriele Cavaliere, per descrivere i monumenti da visitare, i piatti da assaggiare, le escursioni in montagna, in barca e perfino sotto il mare, i personaggi e le tradizioni di Salerno, Amalfi, Ravello, Positano, Agerola, Massa Lubrense, Capri, Sorrento.

“Ho amato un uomo talmente tanto, da convincermi che non fosse più quello della mia vita, grazie a Facebook”. Questa frase racchiude il pensiero della protagonista di Utenze Bloccate. Alessandra Varriale, 29 anni, affetta dalla Social Obsession. Il libro è una fiaba con i suoi eroi e antagonisti, i tranelli e le prove da superare; la giovane è felice quando all’improvviso il fidanzato le blocca l’accesso online, eliminando con un clic la sua esistenza. Un viaggio di fine estate e un cellulare rotto segneranno l’inizio del cambiamento, fatto di incontri magici e situazioni simboliche; il Web sfida l’Onnipotente per evitare che si smarrisca una delle sue fedeli internaute. La tematica è complessa quanto attuale; le parole scorrono con ironia e poesia; tutti connessi e tutti in difetto di libertà. L’autrice avellinese Agnese Rumiano ci guida con grazia e consapevolezza alla riscoperta dei sentimenti autentici.

Nel corso della serata degustazione dei vini della Cantina “Fuoco di Amalfi” di Augusto Iazzetta. Il salotto letterario del 2 giugno è inserito nell’evento “Incontriamoci in Giardino”, che ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, un’occasione per far conoscere giardini normalmente chiusi o per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti.

In collaborazione infatti con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, si potrà visitare lungo il Sentiero dei Limoni un giardino ricco dell’“oro giallo” della Costiera Amalfitana. Partenza da piazza Cantilena di Minori alle ore 18.00. Per informazioni: 3487798939 – 089.877087 (partecipazione gratuita).