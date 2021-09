E’ senza ombra di dubbio una delle presentatrici più conosciute e amate del panorama televisivo italiano, parliamo di Milly Carlucci.

Con la sua simpatia e la sua competenza riesce ad inchiodare davanti al teleschermo milioni di italiani.

Chi è Milly Carlucci: età, figli, marito, lavoro e carriera

Camilla Patrizia Carlucci, della Milly, è nata a Sulmona il 1° ottobre del 1954. Da piccola era molto appassionata di pattinaggio artistico a rotelle, tanto da vincere un campionato italiano a squadre con la Skating Folgore Roma.

Nel 1972 vince il concorso di bellezza Miss Teenager, ma i genitori sono poco favorevoli alle aspirazioni artistiche della giovane Milly, così da indurla ad iscriversi alla facoltà di architettura.

Milly non si sentirà mai portata per quegli studi, che abbandona senza rimpianti avendo convinto i genitori riguardo alle sue aspirazioni. Inizia la carriera presso l’emittente televisiva GBR, dove appariva in ruoli di presentatrice.

L’esordio e la notorietà arrivano nel 1976, quando la giovane Milly aveva solo 22 anni e arrivano grazie a un grande della nostra televisione, parliamo di Renzo Arbore, che la sceglie come inviata de L’altra domenica.

Il grande pubblico la amerà per la conduzione di uno dei programmi più divertenti e amati della storia del piccolo schermo: Giochi senza frontiere.

Nel 1987 firma un contratto di esclusiva con Fininvest. L’anno seguente per lei una delle prime delusioni lavorative, con il il varietà Ewiva, sospeso dopo poche puntate per gli ascolti ritenuti troppo bassi.

Torna in Rai e ritorna anche il successo. Milly Carlucci nel 1990 conduce al fianco dell’indimenticato Fabrizio Frizzi Scommettiamo Che.

Pippo Baudo nel 1992 la vuole al suo fianco per presentare quella edizione del Festival di Sanremo.

Rimane a stretto contatto con la musica, conducendo per diverse edizioni il concorso più amato dai bambini: Lo Zecchino D’Oro.

Dal 2005 ad oggi, con brevi pause di qualche stagione, è la regina del sabato sera di Rai 1 con il suo Ballando con le stelle, nel quale personaggi famosi di diversi settori si mettono in gioco e imparano a ballare.

E’ stata alla guida di diverse manifestazioni di beneficenza come la serata Telethon e la partita del cuore.

Dopo alcuni anni di pausa dall’ultima edizione, nell’inverno del 2015 ripropone una nuova edizione di Notti sul ghiaccio. Nel 2016 è ideatrice del documentario Giorgio Albertazzi – Vita, morte e miracoli, trasmesso da Rai 5.

Il 12 ottobre 2016 presenta su Rai 1 la diretta della Partita della Pace dallo Stadio Olimpico di Roma. Dal 2016 al 2019 conduce ogni anno il 7 dicembre assieme ad Antonio Di Bella la diretta di Rai 1 dalla “Prima” della Scala di Milano.

Nel gennaio del 2020 conduce su Rai 1 il talent show Il cantante mascherato, che viene confermato per una seconda edizione per l’anno successivo. Il 7 dicembre 2020 presenta in eurovisione assieme a Bruno Vespa A riveder le stelle, concerto che sostituisce la tradizionale “prima” della Scala di Milano a causa della pandemia di COVID-19.

Vita privata

Per quanto concerne la vita privata di Milly Carlucci, si è sposata il 21 aprile 1985 con l’ingegnere Angelo Donati, la coppia ha due figli: Angelica e Patrick.