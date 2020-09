Million day: ecco i numeri vincenti di oggi 27 settembre

Siamo entrati nel mese di settembre e, anche per questo mese, non si fermano le estrazioni del Million Day, il gioco di lottomatica che ha fatto il suo esordio due anni e mezzo fa.

Cinque numeri e un po’ di fortuna per provare a vincere un milione! Sono solo questi gli ingredienti per vincere a Million Day e portarsi a casa ben un milione di euro.

Anche questa sera di domenica 27 Settembre, alle 19.00 in punto, sono stati estratti i cinque numeri vincenti del concorso del Million Day.

Benvenuto al 122° milionario, arrivato direttamente da Scandicci (FI) sabato 12 Settembre!

Estrazione Million Day

Ecco la cinquina di stasera

20 – 24 – 26 – 43 – 48

Come si gioca a Million Day? E’ molto semplice: basta scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi e l’importo della giocata è fisso: 1 Euro solamente. Si può giocare tutti i giorni fino alle 18:45 per l’estrazione del giorno e dalle 19:15 in poi per quella del giorno successivo. E’ possibile anche fare un abbonamento per più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 20), semplicemente scegliendo l’opzione nella schedina prima di giocarla.

I premi variano in base alla quantità di numeri indovinati rispetto a quelli dell’estrazione. Chi indovina due numeri vince 2 euro; chi indovina tre numeri 50 euro, chi indovina quattro numeri vince 1.000 euro e chi indovina cinque numeri vince 1 milione di euro.

Prossima estrazione Million Day domani sera, prossima estrazione Lotto martedì 29 settembre.