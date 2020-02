Million day 28 Febbraio: ecco i numeri vincenti di oggi

Siamo arrivati alla fine del mese di febbraio 2020 e non si fermano le estrazioni del Million Day, il gioco di lottomatica che ha fatto il suo esordio un anno e mezzo fa.

Cinque numeri e un po’ di fortuna per provare a vincere un milione! Sono solo questi gli ingredienti per vincere a Million Day e portarsi a casa ben un milione di euro.

Anche questa sera di Venerdì 28 febbraio, alle 19.00 in punto, sono stati estratti i cinque numeri vincenti del concorso del Million Day.

Il 13 febbraio è stato vinto un milione di euro a FANO (PU) !

Estrazione Million Day

Ecco la cinquina di stasera

6 – 26 – 38 – 47 – 54

Come si gioca a Million Day? E’ molto semplice: ba15sta scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi e l’importo della giocata è fisso: 1 Euro solamente. Si può giocare tutti i giorni fino alle 18:45 per l’estrazione del giorno e dalle 19:15 in poi per quella del giorno successivo. E’ possibile anche fare un abbonamento per più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 20), semplicemente scegliendo l’opzione nella schedina prima di giocarla.

I premi variano in base alla quantità di numeri indovinati rispetto a quelli dell’estrazione. Chi indovina due numeri vince 2 euro; chi indovina tre numeri 50 euro, chi indovina quattro numeri vince 1.000 euro e chi indovina cinque numeri vince 1 milione di euro.

Prossima estrazione Million Day domani sera, prossima estrazione Superenalotto e Lotto sabato 29 febbraio alle 20.00.