Mika è una delle pop star più conosciute, amate e seguite del panorama musicale internazionale.

Grazie alla sua musica, alla sua simpatia e al suo immenso talento ha conquistato il cuore di milioni di persone che lo seguono con affetto.

Mika: chi è, età, fidanzato, carriera, curiosità, canzoni e vita privata

Michael Holbrook Penniman Jr. conosciuto con il nome di Mika è nato a Beirut in Libano il 18 agosto del 1983.

Ha incominciato a comporre canzoni sin da piccolo, spaziando tra vari generi ma è riuscito a farsi conoscere attraverso una pagina personale su MySpace, venendo notato da un discografico che, nel 2006, gli propone un contratto per pubblicare Grace Kelly, il primo singolo nell’autunno dello stesso anno.

Nella sua vita ha vissuto in diverse nazioni prima in Francia, poi in Gran Bretagna. Ha vissuto anche negli Stati Uniti. Mika parla fluentemente inglese, francese e italiano, in seguito alla sua permanenza nel nostro paese.

Da qui prende il via una carriera ricchissima di soddisfazioni con molti successi che sono entrati nella storia della musica internazionale.

Non solo musica ma anche televisione, in particolare nel nostro paese, dove si è fatto conoscere e apprezzare per le sue partecipazioni a X Factor, The Voice, La Compagnia del Cigno.

E’ stato alla guida anche di due trasmissioni che hanno portato il suo nome: Stasera casa Mika e Mika Love Paris.