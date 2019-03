La Metropolitana di Salerno fermerà all’aeroporto. Ecco il progetto da 100 milioni

La metropolitana di Salerno arriverà fino all’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. Come riporta Il Mattino edizione Salerno, inizia a prendere forma il progetto di prolungamento della metropolitana leggera di Salerno.

Tre le nuove fermate certe mentre c’è la possibilità di una quarta. Tra le fermate sicure quella del nuovo ospedale che avrà anche un percorso pedonale che collegherà direttamente la cittadella al terminal.

I vertici di Rfi e Italferr hanno discusso del futuro della linea ferroviaria insieme alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno e con i sindaci dei territori coinvolti, e cioè Pontecagnano Faiano e Bellizzi. Proprio la società del gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato alle istituzioni uno studio di fattibilità dell’opera, che ha un valore complessivo di 100 milioni di euro.

Nel dossier la società ha spiegato che si amplieranno i binari esistenti della ferrovia e che si devono ipotizzare non solo nuove stazioni ma anche ammodernare le precedenti e prevedere raccordi stradali per evitare che i terminal siano cattedrali nel deserto.

«Il completamento della metropolitana di Salerno – si legge nel documento – si inquadra nell’ambito dei potenziamenti dei sistemi di trasporto di massa dell’area urbana di Salerno, e del miglioramento dell’accessibilità su ferro dei principali aeroporti. Il completamento della metropolitana prevede la realizzazione di un nuovo binario per circa 8,8 chilometri – continua lo studio – con inizio dall’attuale stazione Arechi fino in prossimità dell’aeroporto. Il nuovo tracciato sarà in affiancamento con la linea Salerno-Battipaglia».

Il prolungamento in itinere è il contenuto dell’originaria intesa istituzionale del 2001 tra la Regione Campania e il Governo, che prevedeva la realizzazione di due ulteriori lotti rispetto a quello iniziale. Il secondo lotto univa la stazione Arechi con quella di Pontecagnano; il terzo, invece, collegava l’aeroporto. Per entrambi i lotti, adesso, sono state pensate fermate intermedie.

Il progetto è ancora in fase preliminare ma i tempi per la conclusione di questo iter burocratico non dovrebbero essere lunghi come afferma Luca Cascone, presidente della commissione regionale Trasporti, sulla conclusione del progetto entro fine anno. I tempi per il passaggio dalla fase preliminare a quella esecutiva saranno ridottissimi, tanto da poter andare a gara anche all’inizio del 2020.