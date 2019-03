Meteo Salerno e Provincia: sole e caldo con l’Anticiclone fino a domani

Sole e caldo in questo ultimo fine settimana di marzo a Salerno e Provincia per merito di un Anticiclone che avrà un totale potere sulle condizioni meteorologiche generali.

Oggi e domani avremo una buona stabilità atmosferica e con un tipo di clima che tornerà gradualmente molto mite. Tuttavia, il bel tempo, non sembra riuscire a protrarsi a lungo e già da Lunedì ci saranno i primi segnali di peggioramento anche a Salerno e Provincia.

La giornata di oggi, sabato 30 marzo, è sicuramente adatta alle gite fuori porta: dal mare alla montagna, dai laghi alle grandi città il sole e il caldo la fanno da padroni. Anche a Salerno e Provincia si attendono tanti turisti che si riverseranno sicuramente tra le spiagge e i ristoranti vista mare.

Come riportano gli esperti de iLMeteo.it, anche dal punto di vista climatico le cose andranno bene in quanto le temperature diurne saranno in generale aumento ed il clima risulterà molto gradevole praticamente su tutto il Bel Paese. Non sarà da meno anche la giornata di Domenica, un’ultima parte del fine settimana sempre condizionata dal bel tempo e, per altro, da temperature in ulteriore lieve crescita.

Le cose però, sfortunatamente, già da Lunedì 1 Aprile cominceremo a percepire i primi segnali di un nuovo peggioramento. Nel corso della giornata, infatti, le correnti d’aria piegheranno gradualmente dai quadranti meridionali in seno alle quali cominceranno ad arrivare un po’ di nubi a tratti anche dense che copriranno gradualmente i cieli dell’area tirrenica, in particolare le due isole maggiori, il Lazio, la Toscana e a salire anche gran parte del Nord Ovest.

Dobbiamo quindi prepararci al peggio in quanto nei giorni successivi, il peggioramento prenderà via via sempre più forma e torneremo a fare i conti con un forte maltempo. In attesa di lunedì però non ci resta che goderci questo fine settimana di sole e bel tempo!