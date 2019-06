Meteo Salerno e Provincia: questo fine settimana arriva l’estate!

Finalmente possiamo dare il benvenuto all’estate! Dopo un mese di maggio piuttosto insolito caratterizzato da piogge e temperature al di sotto del periodo, con il prossimo fine settimana avrà un saperore del tutto estivo.

L’Anticiclone delle Azzorre sta già portando un clima con valori termici superiori alla media del periodo specie sulle regioni settentrionali e, a partire da venerdì, le temperature saranno in ulteriore aumento e, su molte zone d’Italia incluso Salerno e Provincia, si toccheranno valori ben al di sopra dei 30°C.

A partire dalla giorna di domani, giovedì 6 giugno, sulla Sardegna e al Sud comincerà a farsi sentire lentamente un afflusso d’aria più calda in risalita dall’Africa. Come riporta iLMeteo.it, l’Anticiclone delle Azzorre muoverà il suo baricentro più verso l’Atlantico lasciando così spazio a quello Africano, il quale, con il suo cuore bollente, comincerà un lento ma inesorabile cammino verso il nostro Paese.

Tra Venerdì e il successivo fine settimana l’Anticiclone sub tropicale colpirà con il suo carico d’aria bollente soprattutto le due Isole Maggiori, molte zone del Sud e parte del Centro.

Per la giornata di sabato avremo tempo in prevalenza soleggiata con temperature in aumento su tutti i settori con valori diffusamente oltre i 28-30°C al Centro Sud con punte fin verso i 34°C sulla Puglia.

Per la giornata di domenica l’anticiclone africano farà sentire il suo ruggito: ci aspettiamo infatti un ulteriore aumento delle temperature in particolare sui settori più meridionali della Sardegna e sulle zone interne della Sicilia, con picchi addirittura prossimi ai 38/40°C. Farà altresì molto caldo sul resto del Sud ed in Toscana, a Firenze attesi fino a 35°C durante le ore più calde.

Questa prima ondata di caldo africano potrebbe interrompersi intorno al 13-14 di Giugno quando l’alta pressione sarebbe costretta ad abbassarsi di latitudine sotto l’incalzare di masse d’aria decisamente meno calde di provenienza nord atlantica. Se tutto verrà confermato, dunque, ecco che i valori termici andranno calando su tutto il Paese specialmente al Centro Nord.