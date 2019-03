Meteo Salerno e Provincia: le previsioni per il week end

Inizia il fine settimana e, per quanto riguarda la situazione meteo a Salerno e Provincia, si apre con un timido sole dopo le piogge dei giorni scorsi.

Durante questo fine settimana assisteremo al possibile ritorno dell’alta pressione nord africana sul nostro Paese ma una nuova minaccia è pronta ad incombere su tutta l’Italia. La situazione si questo week end potrebbe presentarsi come una sorta di attesa prima dell’arrivo di nuove piogge.

Come spiegano i meteorologi de iLMeteo.it, per la giornata di sabato l’alta pressione riuscirà a manifestare una discreta energia in grado così di proporci scenari di buona stabilità e discreto soleggiamento. Qualche nube sparsa potrà interessare la Liguria, la fascia centrale tirrenica e le coste della Campania, questo per effetto di masse d’aria più umida in risalita proprio dal Tirreno che si attiveranno specialmente fra l tardo pomeriggio e la sera. Dal punto di vista termico, avremo valori decisamente miti su tutto il Paese in particolare al Centro Nord.

La Domenica sarà una giornata meno tranquilla dal punto di vista meteo. L’approssimarsi di una perturbazione atlantica porterà un rapido aumento delle nubi sospinte da un rinforzo dei venti umidi meridionali. Il tempo subirà un nuovo moderato peggioramento a partire dal Nord Ovest, Liguria, est Piemonte, Alpi, Prealpi fino al Friuli Venezia Giulia. Su queste zone potrà anche cadere qualche improvviso piovasco. Dal pomeriggio, situazione in ulteriore peggioramento su tutto l’Arco alpino e anche sulla Lombardia. Attesa qualche spruzzata di neve sui settori alpini sopra i 1700-1800 metri di quota.

Sul resto del Paese il tempo tenderà leggermente a peggiorare sull’area tirrenica, in particolare nelle zone interne del Lazio e della Campania, e quindi anche a Salerno e Provincia, dove non sono da escludere brevi piogge. Altre nubi arriveranno su tutta la Toscana, l’Umbria e su parte delle Marche. Più sole sull’area adriatica e al Sud d’Italia con qualche annuvolamento limitato alle aree ioniche.

Il clima si manterrà ancora piuttosto mite anche se ci saranno lievi diminuzioni nei valori massimi nelle regioni raggiunte dal minor irraggiamento solare.