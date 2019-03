Meteo Salerno e provincia: le previsioni di domani 3 marzo

Buona notizie per quanto riguarda il meteo di Salerno e provincia per la giornata di domani domenica 3 marzo.

Se la giornata di oggi è stata in parte rovinata da qualche pioggia su Marche, Abruzzo, basso Lazio e poi in Campania, Basilicata, Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia, che ci hanno costretto a girare ancora con l’ombrello in mano per poi migliorare nel pomeriggio, domani l’alta pressione tornerà ad estendersi su tutta l’Italia, regalando una giornata piena di sole quasi ovunque e un clima più caldo (specie confrontando i dati medi per il periodo), tanto che nelle ore centrali e pomeridiane possiamo anche dire quasi da maniche corte.

Per la giornata di domani i valori termici saranno diffusamente oltre i 15°C al Centro-Nord, ma punte massime prossime ai 20°C in Sardegna, sul Lazio, ma pure occasionalmente in Valpadana e nella valle dell’Adige.Ombrelli invece a portata di mano sulla Sicilia settentrionale tra Messina e Palermo e sulla Calabria soprattutto la zona di Vivo Valentia e Lamezia Terme.