Meteo Salerno e Provincia: in arrivo una Sciabolata Artica

Splende il sole in questa domenica 24 marzo sul Salerno e Provincia. Come avevamo annunciato già ieri, questo sarà un fine settimana all’insegna del sole e del caldo.

L’alta pressione ci sta regalando un assaggio di Primavera inoltrata ma, sfortunatamente, questa situazioni sarà destinata a cambiare già dalla giornata di domani anche su Salerno e Provincia. Domani, lunedì 25 marzo, l’anticiclone che ci sta regalando il beltempo, farà un passo azzardato verso il Nord Europa, favorendo così la discesa, sul bordo orientale dell’anticiclone stesso, di una massa d’aria molto fredda direttamente dal Circolo Polare Artico.

Il meteo subirà così l’ennesimo cambiamento e una vera e propria sciabolata artica colpirà l’Italia con temporali e neve.

Come riportano gli esperti meteo de iLMeteo.it, domani sera l’aria fredda si addosserà all’arco alpino e sarà costretta ad entrare principalmente dai quadranti nord orientali attivando così freddi venti di Bora con il successivo sviluppo di temporali, anche forti, ad iniziare dal Basso Friuli e dal Veneto. Fra la tarda serata e la notte successiva, rovesci colpiranno ancora il basso Veneto e tutta l’Emilia Romagna per poi proseguire il loro cammino verso la Sardegna, la Toscana, le Marche e l’Abruzzo. Si consiglia di fare attenzione anche a qualche locale grandinata e alla neve, la quale, soprattutto su Martedì mattina presto, potrà cadere sull’Appennino centrale e tosco emiliano a quote collinari.

Il fronte perturbato scenderà verso il Sud Italia nel corso della giornata di martedì 26 marzo quando il tempo farà registrare un rapido miglioramento al Nord già nel corso della tarda mattinata. Insisteranno invece rovesci su Abruzzo, Molise, la Puglia e in seguito su Basilicata, Campania, anche su Salerno e Provincia, e sull’area settentrionale della Calabria. Ancora possibili nevicate sui monti intorno ai 1000 metri sull’Appennino abruzzese e a quote più alte al Sud.

Fra la sera di Martedì e la giornata di Mercoledì, la fase più attiva del brutto tempo concentrerà gradualmente la sua azione verso le regioni meridionali. Mercoledì infatti sarà una giornata di forte maltempo per alcune aree del Sud in particolar modo per i settori ionici della Calabria dove potranno registrarsi anche intensi rovesci e nubifragi accompagnati anche dal tanto temuto fenomeno della grandine.

Il meteo andrà ulteriormente migliorando invece sul resto del Paese, un miglioramento che si estenderà poi anche al Sud fra la sera, la notte e la giornata di Giovedì.