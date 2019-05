Meteo Salerno e Provincia: in arrivo una nuova perturbazione polare nel week end

Ancora freddo in vista a Salerno e Provincia. Il prossimo fine settimana una potente irruzione di aria gelida polare investirà in pieno l’Italia portando freddo e temporali.

Già dalla giornata di Venerdì 3 maggio inizieremo a sentire i primi effetti del maltempo con tante piogge su buona parte delle regioni del Nord e la Sicilia. Come riportano gli esperti meteo de iLMeteo.it, questo non sarà altro che il preludio per il peggioramento ben più intenso atteso per Sabato con piogge e rovesci temporaleschi praticamente su tutta l’Italia ad eccezione di Liguria e Piemonte.

Dalle primissime ore di Domenica 5 Maggio assisteremo all’ingresso impetuoso di ulteriore venti freddi da Nord con una nuova ondata di maltempo su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia in estensione poi a tutti i settori del Centro e parte del basso tirreno. Sul mar Tirreno soffierà il maestrale. Le temperature sono previste di conseguenza in brusco calo anche di 10/15°C.

Questa fase perturbata, scrivono gli esperti meteo, dovrebbe concludersi entro il 9 Maggio anche a Salerno e Provincia, con temperature che spesso rimarranno al di sotto della norma. Successivamente, attorno all’11-12 Maggio il Centro-Nord sarà ancora una volta interessato da deboli perturbazioni di origine atlantica mentre da Sud cominceranno ad avvicinarsi una massa d’aria più calda dall’Africa.

Questo fa presupporre che entro metà mese (a cavallo con la terza decade), l’Italia, potrà ritrovarsi improvvisamente in un boom estivo con temperature che potrebbero raggiungere anche i 30°C al Sud e localmente anche al Centro (settore tirrenico), mentre il Nord in una prima fase potrebbe rimanere più al riparo per infiltrazioni provenienti dai quadranti occidentali.

La prossima settimana potrebbe quindi portare un vero e proprio ribaltone, dal freddo tardivo al caldo precoce che dovrebbe continuare fin verso la fine del mese, con le dovute incognite: quelle dei temporali pomeridiani. Non ci resta che aspettare le prossime evoluzioni del meteo.