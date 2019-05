Meteo Salerno e Provincia: fine settimana di sole con temperature in risalita

Finalmente in questo fine settimana il meteo torna alle consuetudini di questo periodo con sole e temperature in risalita, per quanto concerne Salerno e la sua provincia.

In questa settimana rovesci e temporali hanno cambiato totalmente le abitudini degli italiani che si sono ritrovati a convivere con temperature autunnali.

Per quanto riguarda il nord Italia la situazione non muterà in questo fine settimana. La formazione di un freddo ciclone porterà con sé il cattivo tempo.

Piogge e temporali su tutte le regioni settentrionali in particolar modo su basso Piemonte, Lombardia meridionale, Emilia e sulla fascia più meridionale del Veneto. Tornerà a cadere un po’ di neve sulle Alpi, sopra i 1600/1700 metri.

Anche il Centro verrà coinvolto da piogge e temporali, soprattutto la Toscana e a seguire anche le Marche, l’Umbria e tutto il Lazio, con forti rovesci possibili anche su Roma.

Differente la situazione per quanto concerne la Campania e in particolare per quanto riguarda le zone costiere, dove finalmente il sole splenderà.

La situazione dovrebbe rimanere stabile fino alla giornata di domani mentre qualche rovescio potrebbe verificarsi nella giornata di domenica.

Per quanto riguarda le temperature sono ancora in calo al Nord e in parte al Centro. Al Sud è atteso un generale aumento.