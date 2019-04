Meteo Salerno e Provincia: da domani cambia tutto. Con aprile torna il maltempo

Abbiamo vissuto un fine settimana di quasi estate a Salerno e Provincia e anche oggi il meteo ci ha regalato una splendida giornata.

Purtroppo però la situazione sta iniziando a cambiare: l’anticiclone attualmente presente sul nostro territorio sta cominciando a perdere energia e, come se non bastasse, direttamente dal Polo si sta avvicinando un fronte gelido che ci farà piombare in una settimana nera dal punto di vista del meteo.

Nei prossimi giorni torneranno anche a Salerno e Provincia temporali, grandine e tanta neve sui monti. Il tempo inizierà a peggiorare nel tardo pomeriggio di oggi a partire dalla Valle d’Aosta, dal Piemonte, dalla Liguria, sull’area tirrenica e sulle due isole maggiori.

Come riportano gli esperti meteo de iLMeteo.it, domani il fronte gelido comincerà a correnti da Scirocco con generale aumento delle nubi su tutto il Paese e con primi piovaschi sul Nord Ovest, sulla Sicilia. In serata sono invece attese nevicate in alta quota sui monti della valle d’Aosta.

La situazione andrà a peggiorare tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile. Mercoledì piogge, rovesci temporaleschi ed isolate grandinate potranno interessare tutte le aree settentrionali, la Toscana, le Marche, fino all’Umbria e le aree settentrionali del Lazio. Rovesci colpiranno dal pomeriggio la Calabria.

Giovedì sarà probabilmente la giornata peggiore a causa della formazione di un minimo di bassa pressione che condizionerà negativamente il meteo su tutto il Paese. Durante la giornata temporali e locali grandinate colpiranno la Toscana, la Sardegna e il Lazio con possibili nubifragi in Liguria, a Firenze e fino a Roma. Piogge a tranti intense pure al Sud anche a sfondo temporalesco.

Per quanto riguarda invece il fronte delle temperature noi di Salerno e Provincia saremo fortunati dal momento che i forti venti di Scirocco soffieranno specie sulle zone centrali e al Mezzogiorno.

Venerdì 5 e Sabato 6 il maltempo inizierà ad attenuarsi salvo qualche pioggia ancora sul sul Triveneto e al Sud. Il tempo non sarà più clemente domenica quando è atteso un nuovo peggioramento anche a Salerno e Provincia.