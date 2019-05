Meteo Salerno e Provincia: ancora una settimana altalenante poi arriva il caldo

Quella che è iniziata oggi è una settimana caratterizzata ancora dal maltempo che, però, si concede una breve sosta al Sud Italia e a Salerno e Provincia.

Domani, martedì 21 maggio, l’area di bassa pressione comincerà lentamente ad abbandonare il Bel Paese ma, come affermano anche gli esperti meteo de iLMeteo.it, non dobbiamo aspettarci il sole anche perché i temporali sono ancora in agguato.

Fra Mercoledì 22 e Giovedì 23, il contesto Meteorologico vedrà un maggior soleggiamento nonostante alcune note d’instabilità saranno sempre in agguato nelle ore pomeridiane in particolare sulla dorsale appenninica centro meridionale. Da Venerdì 24 invece una perturbazione colpirà il Nord e si rinnoveranno condizioni di forte instabilità con piogge e temporali in movimento verso le aree interne del Centro nel pomeriggio. Il bel tempo continuerà ad avvolgere il Sud e le Isole Maggiori.

Il prossimo fine settimana, Sabato 25 e Domenica 26 Maggio, sarà rovinato dall’ennesima perturbazione con il pericolo concreto di grandine. Gli effetti più marcati si avranno nella giornata di Sabato 25 in particolare sulle regioni del Nord dove non mancheranno rovesci anche a carattere temporalesco che investiranno dapprima Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta in rapida estensione anche a Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Qualche pioggia in serata è attesa anche sulla Sicilia.

Domenica 26 Maggio un profondo vortice ciclonico si approfondirà sul mar Tirreno innescando un’ondata di intenso maltempo su tutte le regioni del Centro Sud. In questa fase prestare massima attenzione specie sui settori tra Lazio, Campania e Calabria dove si potranno generare immense celle temporalesche ricolme di GRANDINE con la possibilità concreta di veri e propri nubifragi.

Infine maggio potrebbe regalare un altro colpo di scena dal punto di vista meteo con l’arrivo del boom entro gli ultimi giorni del mese. Già nel corso di settimana prossima, da Lunedì 27, la pressione atmosferica aumenterà su buona parte del nostro Paese regalando maggiore stabilità sull’Italia. Anche le temperature sono previste di conseguenza in aumento portandosi sui valori classici di questo periodo.