Meteo Salerno e Provincia: ancora tempo incerto ma dal 6 giugno scoppia il caldo

Primo fine settimana di giugno che porta un ventata di estate dopo un maggio caratterizzato da piogge e freddo con temperature ben al di sotto del periodo.

La situazione a Salerno e Provincia però, anche per questo fine settimana, non è tra le migliori dal momento che una residua circolazione di bassa pressione, collocata fra le regioni meridionali e le vicine regioni balcaniche, continuerà a mantenere condizioni di forte instabilità.

Per la giornata di oggi al Nord Italia si può tranquillamente uscire di casa a maniche corte, così come in Toscana, Sardegna e Sicicilia. Al contrario in altre zone del Sud del Paese oggi è meglio premunirsi di ombrello. Le zone maggiormente a rischio pioggia, già in mattinata, saranno gran parte della Calabria, la Campania, la Basilicata, la Sicilia orientale ed in seguito, soprattutto nelle ore pomeridiane, il sud della Marche, il basso Lazio, l’Abruzzo e il Molise. Non si escludono improvvisi acquazzoni sui settori più settentrionali della Puglia e sull’area ionica.

Come riporta iLMeteo.it, anche per la giornata di domani, Festa della Repubblica, l’Italia sarà divisa in due. Ci attende infatti una domenica caratterizzata da una instabilità atmosferica ad appannaggio ancora una volta di alcuni tratti del Sud e del Centro. Altri forti temporali, con locali grandinate, si accenderanno in particolare nel corso del pomeriggio sulle zone più meridionali della Marche, in Abruzzo, fino al Molise e in seguito sui settori centro meridionali del Lazio e anche su Roma.

Altri rovesci temporaleschi colpiranno la Campania, la città di Napoli, i rilievi montuosi della Puglia e fino ai comparti centrali e settentrionali della Calabria. Ancora sotto un caldo sole invece il resto del Paese con temperature di stampo puramente estivo al Nord, sulla Toscana e sulla Sardegna. Tale scenario meteorologico proseguirà altresì con l’inizio della prossima settimana.

Le cose cambieranno considerevolmente intorno al 6 – 7 giugno quando l’alta pressione delle Azzorre lascerà il testimone al suo stretto parente di matrice africana che ci proietterà probabilmente all’interno della prima severa ondata di caldo della stagione con temperature che schizzeranno fortemente sopra la media del periodo.