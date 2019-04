Meteo Salerno e Provincia: 1 maggio con crollo termico e pioggia

Brutte notizie per quanto riguarda il fronte meteo durante la prossima festività del 1° maggio dal momento che l’Italia, e anche Salerno e Provincia, saranno interessata da temporali, acquazzoni e grandinate.

Il maltempo interesserà il Centro-Sud mentre al Nord e sulla Sardegna il sole riuscirà maggiormente a far capolino disturbato solo qua e là da qualche nube. In particolare il cattivo tempo inizierà a farsi spazio a partire dal pomeriggio del primo maggio quando il transito dell’aria fredda, in quota dai Balcani verso l’Italia, innescherà temporali e piovaschi a macchia di leopardo.

Come scrivono gli esperti meteo de iLMeteo.it, il cattivo tempo interesserà tutta la catena appenninica dove scoppieranno temporali localmente intensi con nubifragi improvvisi in discesa impetuosa ed impietosa verso le rimanenti aree pianeggianti e costiere del Lazio e della Campania inclusi Salerno e Provincia.

Le piogge interesseranno non solo i monti, ma anche le zone interne toscane, gran parte dell’Umbria, Marche, l’Abruzzo, Molise, verso Campania, Basilicata e poi Lazio, nonché successivamente pure Calabria e Puglia. Un miglioramento arriverà dalla tarda serata quando si attenuerà l’instabilità lasciando spazio ad un cielo sereno o poco nuvoloso,ma con un concomitante e drastico calo termico.

Il vortice di bassa pressione in discesa dal nord Europa sta spingendo verso l’Italia venti freddi di Bora e Tramontana che provocheranno un deciso e forte abbassamento delle temperature. In questa ultima Domenica di Aprile abbiamo assistito già ad un deciso crollo dei termometri con valori fino a 8-10°C in meno rispetto ai giorni scorsi.

Il freddo insisterà ancora per tutta la giornata di Lunedì 29 Aprile e si farà sentire ancora una volta sul Nord Est con valori diurni che faticheranno a superare i 10-12°C su molte tratti della pianura padana centro orientale. Martedì mattina un provvidenziale ritorno ai cieli sereni soprattutto sulle regioni settentrionali, favorirà un brusco crollo delle temperature minime, le quali, potrebbero addirittura avvicinarsi allo zero.