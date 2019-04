Meteo Pasqua a Salerno e Provincia: ecco le previsioni a lungo termine

Manca ancora qualche settimana alla Pasqua e per il momento le previsioni meteo non promettono niente di buono nemmeno a Salerno e Provincia.

Quella di quest’anno sarà infatti una Pasqua all’insegna dell’instabilità primaverile che vedrà

l’Italia vittima del maltempo anche se non mancheranno spazi soleggiati che “salveranno” alcune zone della nostra Penisola.

COme scrivono gli esperti meteo de iLMeteo.it, la causa scatenante del cattivo tempo a Pasqua ed una Pasquetta anche a Salerno e Provincia è il flusso atlantico, ovvero, il canale di perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico e dirette nel cuore del Mediterraneo. Continuerà quindi a rimanere aperta la porta atlantica grazie anche alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre sul Nord Europa e in pieno Atlantico.

Stando agli ultimissimi aggiornamenti, a Pasqua e Pasquetta, pioverà quasi. Le piogge più intense, sempre se non dovessero esserci sorprese, si avranno sulle Alpi, Liguria e a macchia di leopardo un po’ su tutto il Centro-Nord. Le precipitazioni sono previste anche sulle regioni Tirreniche della Toscana, del Lazio e della Campania, oltre che sulla Sardegna, sulla Sicilia e sull’ Appennino Centro-Meridionale (abruzzese, molisano e lucano). Sulle zone interne oltre alla piogge potrebbe scatenarsi qualche intenso temporale con grandine localmente intensa.

Le zone che invece potrebbero beneficiare di qualche raggio di sole saranno quelle del versante Adriatico riparate dalla catena appenninica e quindi su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Qui la Pasqua potrebbe trascorrere con cielo variabile e bassa probabilità di pioggia, il tutto in un contesto climatico primaverile con la presenza comunque di venti moderati/sostenuti.

Come detto manca ancora qualche settimana alla Pasqua ma le previsioni meteo a lungo termine, anche per Salerno e Provincia, non confermano nulla di buono. Viene così confermato un lungo periodo instabile in concomitanza delle feste di Pasqua quando milioni di italiani si prepareranno per le prime gite fuori porta, pic-nic ed escursioni, senza però fare i conti con le stranezze del tempo in questa primavera bizzarra.