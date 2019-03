Meteo: mercoledì con il Sole a Salerno ma da stasera peggiora di nuovo

Questa mattina ci siamo svegliati con il sole che sta scaldando non solo Salerno ma anche tutta la sua provincia. Il maltempo e il freddo dei giorni scorsi sembrano essere solo un ricordo ma non possiamo ancora esultare.

Come riportano gli esperti meteo de iLMeteo.it, un vortice di bassa pressione in partenza dal golfo liguria e in viaggio verso la Grecia, pilota una perturbazione atlantica che già in queste ore sta portando alcune piogge fra il levante ligure e l’alta Toscana. Nel corso della giornata la situazione meteorologica è destinata a peggiorare sull’Italia con il ritorno di temporali, locali grandinate e qualche spruzzata di neve.

Se questa mattina a Salerno e Provincia siamo stati graziati dal maltempo, in Liguria e sull’alta Toscana sono attesi rovesci localmente temporaleschi con nevicate sui rispettivi appennini oltre i 1200-1300 metri di quota. Nubi sparse sul resto delle regioni settentrionali con piovaschi in arrivo sul basso Veneto. Col passare delle ore il tempo peggiora sull’Emilia Romagna, Marche fino a tutto il Lazio e la Sardegna. Rovesci temporaleschi, accompagnati da possibili grandinate, in particolare fra le Marche e il Lazio fino Roma.

In serata la perturbazione arriverà a toccare anche le regioni del Sud Italia: avremo un repentino peggioramento su Campania, Abruzzo, Molise, e nord della Puglia. Anche qui avremo il rischio di temporali localmente con grandine.

In serata persiste il maltempo al Centro e su gran parte del Sud dove si manterrà elevato il rischio di fenomeni a tratti temporaleschi. Si attendono nevicate sui comparti appenninici centrali intorno ai 1200 metri. di quota e a seguire sui monti del Sud intorno ai 1400-1500 metri.

Ancora una volta le temperature saranno in calo anche per colpa dei forti venti di Maestrale sulla Sardegna e sul medio ed alto Tirreno dove il mare tornerà a divenire molto mosso a tratti agitato sui settori ovest della Sardegna.

La perturbazione continuerà a disturbare anche durante la giornata di domani, giovedì 14 marzo, soprattutto sul basso Adriatico, sullo Ionio e sulla fascia meridionale tirrenica, come su Campania, Calabria e nord della Sicilia.