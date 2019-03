Meteo marzo: continua il maltempo. Piogge e freddo fino a venerdì

Anche se siamo riscaldati questa mattina da un timido sole, le previsioni meteo per Salerno e Provincia non promettono ancora nulla di buono.

Una vasta area di bassa pressione in discesa dal Nord Europa sta interessando in queste ore tutta l’Italia provocando rovesci e temporali con conseguente calo delle temperature. Protagonista assoluto è il vento che, lungo i litorali più esposti, dà vita a mareggiate. In Campania per la giornata di oggi sono attesi forti temporali e mareggiate con correnti fino a 100 km/h.

Come affermano gli esperti de iLMeteo.it, il maltempo insisterà al Sud per tutta la giornata di oggi, dove sono attesi temporali e addirittura possibili nevicate a quote collinari tra Basilicata, Calabria e Sicilia. La sensazione del freddo sarà acuita dal forte vento di tramontana che soffierà incessante per tutta la giornata.

Per la giornata di domani, mercoledì 13 Marzo, ci sarà un nuovo ingresso di venti di Maestrale da Nord Ovest con la formazione di un Vortice Ciclonico sul mar Ligure in movimento poi sull’Adriatico. Poi il peggioramento si estenderà al Centro Sud con possibilità di temporali e grandinate specie tra Lazio e Campania.

Giovedì 14, con la bassa pressione ancora sul medio e basso adriatico, il maltempo insisterà su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria con piogge e temporali intensi. Il tutto sarà accompagnato da freddi venti di Tramontana che faranno calare ulteriormente le temperature specie sui settori adriatici. Venerdì 15, infine, ultime piogge solamente tra Calabria e Sicilia poi l’alta pressione riuscirà a rimontare a partire dai quadranti occidentali garantendo più stabilità atmosferica su praticamente tutta la Penisola. Anche il prossimo weekend si preannuncia soleggiato con le temperature previste in sensibile aumento.