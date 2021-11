Meteo, in arrivo nuovo ciclone: nubifragi in Campania. Ecco da quando

In arrivo un nuovo ciclone sulla Campania. Questo vortice porterà con sé nubifragi e piogge abbondanti sull’intera regione.

Secondo quanto riportato da Il Meteo.it già a partire da domani 3 novembre la situazione peggiorerà.

Le previsioni meteo, infatti, parlano di possibili temporali in diverse aree del nord e del sud Italia.

I fenomeni più intensi si concentreranno nella prima parte del giorno al Nordovest e su gran parte dell’area tirrenica, mentre il tempo sarà più asciutto altrove, in particolare al Sud, fatta eccezione per qualche piovasco non da escludere sulla Sicilia.

Nel corso della giornata e fino a sera, inoltre, per effetto di un nuovo e secondario vortice ciclonico in formazione a ridosso della Liguria, le precipitazioni più intense muoveranno il loro baricentro verso levante andando a colpire soprattutto la Lombardia, il Nordest, la Toscana, nonché medio e basso Tirreno. Su questi settori ci attendiamo anche dei locali nubifragi, con rischio maggiori per l’alto Veneto, i litorali toscani e per le aree tra Lazio e Campania.

Attenzione poi alla neve che potrà cadere a tratti copiosa sull’arco alpino a quote localmente prossime ai 1200/1300 metri.

Ma questa fase di maltempo sarà anche accompagnata da forti venti dai quadranti meridionali responsabili di un netto e generale aumento del moto ondoso con rischio di mareggiate sui versanti più esposti.