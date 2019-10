Meteo di Ottobre: sarà un mese pazzo tra temporali e caldo anomalo

Il mese di ottobre non promette nulla di buono per quanto riguarda le condizioni meteo. Come riportano gli esperti meteo il nuovo mese partirà subito con attacco artico, poi ci sarà un ciclone anomalo ed infine torneranno le grandi piogge.

A partire dalla giornata domani, di mercoledì 2, le condizioni meteo sono previste in rapido peggioramento a causa di un vortice ciclonico in discesa direttamente dal Polo Nord accompagnato da fredde ed instabili correnti.

Come riportano gli esperti de iLMeteo.it, si avranno piogge e temporali prima sulle regioni del Nord, in estensione poi nella giornata di Giovedì anche ai settori del Centro.

Soffieranno anche molto forte i venti con raffiche violente di Bora al Nord e lungo tutta la fascia adriatica, la Tramontana sul medio/alto Tirreno e un teso Maestrale sulla Sardegna.Le temperature saranno ovviamente in calo e risulteranno sotto le medie del periodo.

Le cose cambieranno seriamente nella giornata di giovedì 3 quando i venti si intensificheranno facendo calare sensibilmente i termometri specie nei valori minimi. Da venerdì 4 si avrà una generale ripresa dovuta ad un repentino miglioramento del tempo.

Tra sabato 5 e domenica 6 inoltre, le temperature potrebbero guadagnare ancora qualche grado a causa delle nuova rotazione dei venti dai quadranti meridionali.

Ma non è finita qui: secondo le ultime proiezioni la bassa pressione potrebbe approfondirsi sul mar Tirreno dando il via ad una fase di maltempo piuttosto intensa, specie sulle regioni del Centro-Sud che potrebbe durare per buona parte della seconda settimana di ottobre.

Successivamente una temporanea rimonta dell’anticiclone potrebbe regalarci una pausa soleggiata con temperature ben oltre le medie attese in questo periodo.

Secondo quanto annunciato dagli ultimi aggiornamenti delle proiezioni mensili de iLMeteo.it, potremmo vivere un ottobre caratterizzato da un surplus di piogge soprattutto al Nord, sui settori tirrenici e sulle due Isole Maggiori.