Meteo di Ferragosto: in Campania sole e caldo. Si sfioreranno i 40 gradi

Sarà un Ferragosto davvero bollente quello che sta per arrivare al Sud Italia e in Campania.

Nei prossimi giorni infatti le temperature si manterranno su valori ben superiori alla media del periodo e, nei prossimi giorni, In Sardegna, un anticiclone sub tropicale porterà un primo picco di caldo fino a 40°C.

Come riportano gli esperti meteo de iLMeteo.it, fino a domani i venti caldi sahariani colpiranno soprattutto le due Isole Maggiori e gran parte del Sud e i termometri saranno ancora costretti a fare gli straordinari salendo di nuovo prossimi ai 40°C sulle aree interne più meridionali della Sardegna e della Sicilia.

Dopo un venerdì con temperature in moderata diminuzione al Sud e sulle Isole, a cavallo del prossimo Weekend un’area di bassa pressione in viaggio verso l’ovest della Spagna, richiamerà venti ulteriormente più caldi dal nord Africa che investiranno praticamente tutto il nostro Paese.

La fase più calda è attesa fra domenica e lunedì quando le temperature massime saliranno fortemente sopra media su tutta l’Italia. Picchi nuovamente intorno ai 40°C sulle Isole Maggiori specie sulle aree interne sarde. Al Sud e sulla Sicilia si registreranno punte prossime ai 36-37°C come in Puglia e sull’area ionica.

Meteo per il Week- end di sabato 10 e domenica 11 agosto

Sabato 10 agosto ci sarà un sensibile aumento delle temperature in maggior misura rispetto ai giorni precedenti al Nord, ma anche al Sud e sulle due isole con il disagio dell’afa. Per la giornata di sabato si attende sole e temperature elevate al di sopra dei valori attesi per il periodo.

Passando a domenica 11 agosto, anch’essa si consumerà all’insegna del bel tempo con qualche innocuo addensamento sui rilievi alpini e prealpini dell’Alto Adige. Le temperature non avranno nessuna variazione rispetto al giorno precedente, se non locali aumenti, e si manterranno su valori elevati e leggermente al di sopra di quanto atteso per l’inizio del mese di agosto.