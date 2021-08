Meteo Costiera Amalfitana: sole e temperature in leggero calo

E’ giunto il momento delle previsioni meteo dedicate alla Costiera Amalfitana targate AmalfiNotizie.

Ogni lunedì con l’inizio della nuova settimana e tutti i venerdì con l’approssimarsi del weekend, vi terremo aggiornati su quelle che saranno le condizioni meteo sul nostro territorio.

La settimana si apre con giornate soleggiate ma con pressione in diminuzione. L’alta pressione cederà temporaneamente spazio ad una blanda depressione che però sulle nostre coste porterà solamente un lieve calo delle temperature dovuto a venti settentrionali ma poche possibilità di precipitazioni.

Lunedì 23 Agosto:

Giornata soleggiata con velature di passaggio, temperature in lieve calo. Venti moderati da ovest.

Temperature: le massime saranno comprese tra i 28 e i 32°C mentre le minime tra i 17 e i 21°C.

Mare: poco mosso.

Martedì 24 Agosto:

Giornata gradevole e soleggiata. Aumento della nuvolosità in serata ma senza precipitazioni.

Venti deboli da direzioni variabili, temperature stazionarie.

Temperature: le massime saranno comprese tra i 29 e i 33°C mentre le minime tra i 16 e i 20°C.

Mare: poco mosso.

Mercoledì 25 Agosto:

Giornata soleggiata ma meno calda, infatti, i venti si disporranno dai quadranti nord-occidentali seppur con intensità debole/moderata. La copertura nuvolosa sarà in aumento

in serata ma non dovrebbe portare a precipitazioni degne di nota. Temperature in lieve calo.

Temperature: le massime saranno comprese tra i 27 e i 31°C mentre le minime tra i 16 e i 19°C.

Mare: poco mosso.

Giovedì 26 Agosto:

Pressione e temperature in moderato aumento, il cielo si presenterà prevalentemente sereno.

I venti soffieranno moderati da ovest-sud-ovest.

Temperature: le massime saranno comprese tra i 28 e i 33°C mentre le minime tra i 18 e i 21°C.

Mare: poco mosso.