Meteo Campania: scoppia la Primavera ma noi restiamo a casa

Anche se dobbiamo stare a casa la Primavera non si ferma dal momento che, da questa settimana, lo scenario meteo inizia davvero a cambiare.

Nonostante l’arrivo del bel tempo in arrivo ricordiamo che bisogna stare a casa e non farsi tentare dal clima mite per uscire per motivi non necessari.

Come riportano gli esperti meteo de iLMeteo.it, già nel corso di oggi l’alta pressione ha iniziato ad avvolgere il nostro Paese lasciando temporaneamente scoperte le sole estreme zone ioniche e la Sicilia dove si potranno ancora registrare ultime note d’incertezza.

Sul resto del Paese, invece, il bel tempo sarà protagonista assoluto, anche se non mancherà un po’ di nuvolosità sparsa, specie sul Nordovest.

Da domani, martedì 17 marzo, l’anticiclone farà sempre più la voce grossa, pronta ad avvolgere il nostro Paese con il suo carico di stabilità atmosferica e di aria via via sempre più mite.

Tra mercoledì 18 e giovedì 19, oltre al bel tempo, avremo anche valori termici tipicamente primaverili su tutte le regioni, in particolare al Centro-Nord, con punte localmente superiori ai 20°C.

Da venerdì 20, però, le cose cambieranno nuovamente. La presenza di un piccolo vortice di bassa pressione in quota porterà infatti qualche disturbo al Nordovest, dove avremo una maggiore presenza di nubi e anche qualche pioggia, segnatamente su Lombardia, Piemonte e Liguria. Nuvolosità sparsa sul resto del Nord e ancora tanto sole altrove.

Nel corso del prossimo weekend l’alta pressione subirà un ulteriore cedimento al Nord e su parte del Centro.

Il tempo peggiorerà sulle Alpi e su alcuni tratti della Val Padana, specialmente in Emilia, con piogge sparse e nevicate sui rilievi alpini a quote medie. Col passare delle ore nubi e qualche pioggia arriveranno inoltre sulle Marche.

Domenica arriveranno anche venti più freddi di Bora. Caleranno di alcuni gradi le temperature, specie sulle regioni settentrionali e sul medio e alto Adriatico.