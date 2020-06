Meteo Campania: l’estate si allontana, in arrivo piogge e brusco calo delle temperature

L’estate sembrava ormai essere alle porte ma la situazione metereologica potrebbe cambiare nelle prossime ore non solo in Campania ma in molte zone del nostro paese.

Secondo quanto riportato da 3bmeteo, infatti, “una saccatura di origine polare raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale e l’Italia nella mattinata di giovedì 3 giugno, determinando il passaggio di un’intensa perturbazione atlantica, con piogge, temporali e anche nevicate tardive sulle Alpi. Giovedì il maltempo riguarderà in particolare le regioni settentrionali e la Toscana, con piogge a tratti molto forti, talora a carattere di nubifragio a ridosso delle Alpi centro-orientali, in Liguria e sull’Appennino settentrionale, tanto che si potranno superare anche i 100 millimetri di pioggia in 24 ore sui settori prealpini di alto Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia”.

Il fronte perturbato venerdì si sposterà verso levante, con piogge e temporali che si sposteranno verso il Centro-Sud, con fenomeni localmente di forte intensità tra Lazio, Abruzzo interno, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ma ancora con possibili temporali e locali nubifragial Nordest, in particolare sul Friuli Venezia Giulia.

Secondo le previsioni di 3b meteo, quindi, il prossimo potrebbe essere un fine settimana caratterizzato dal maltempo.

Le piogge e i temporali faranno abbassare le temperature che in alcuni casi scenderanno al di sotto delle medie stagionali.