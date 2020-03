Meteo Campania: il arrivo nuova ondata di freddo e pioggia

Brutte notizie per quanto riguarda il fronte meteo in Italia. Da domani infatti una incursione di aria gelida spazzerà via l’Anticiclone che da giorni ci stava regalando bel tempo.

Come riferiscono gli esperti de iLMeteo.it, l’alta pressione che da inizio settimana soggiorna sul nostro Paese comincia a dare segnali di insofferenza e nei prossimi giorni muoverà il suo baricentro verso il nordest europeo innescando la discesa di masse d’aria gelida provenienti direttamente dalla Russia e dirette verso l’Italia.

Già a partire dalla giornata di oggi, domenica 22 marzo, assisteremo ad un primo cambiamento climatico dal momento che i venti freddi di Bora e di Grecale cominceranno a soffiare via via sempre più decisi sulle regioni del Centro-Nord.

I cieli inizieranno ad ingrigirsi con alcune nevicate sui rilievi alpini e alcune piogge sull’estremo nordovest e su alcuni tratti del Centro specie su Marche, Umbria, Abruzzo e zone interne del Lazio. Anche al Sud il meteo sarà piuttosto instabile ma per effetto di una reiterata circolazione ciclonica sul nord Africa.

Col passare delle ore, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, i venti freddi nord-orientali mostreranno una maggior prepotenza rinforzando ulteriormente. Ancora qualche nevicata insisterà sull’arco alpino a quote sempre più basse. Piogge occasionali sul cuneese e a scendere su Marche, Abruzzo, Lazio e su gran parte del Sud dove potranno scoppiare alcuni temporali.

Le temperature subiranno un primo forte calo rispetto alla giornata di ieri, con differenze anche di 8-10°C. Poche invece le variazioni al Centro-Sud salvo locali diminuzione dovute essenzialmente alla maggior ingerenza delle nubi e delle precipitazioni.

Nel corso della giornata di lunedì 23 una massa d’aria molto fredda di origine polare dilagherà praticamente su tutto il Paese. Col passare delle ore ci aspettiamo un aumento dell’instabilità al Centro-Sud con il ritorno della pioggia e di nevicate sui rilievi appenninici, a tratti anche fino a quote collinari sui versanti adriatici.

Martedì 24 marzo invece il peggioramento entrerà nella fase clou con il rischio concreto di nevicate fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise e su quelle settentrionali della Puglia, un evento davvero eccezionale vista la stagione ormai avanzata. Il tutto sarà accompagnato da fortissimi venti dai quadranti settentrionali che andranno ad acuire la sensazione di freddo. Attese piogge anche sui settori ionici siciliani e calabresi.

Mercoledì 24 l’afflusso di aria fredda andrà ad alimentare un pericoloso vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa. Per questo motivo le condizioni sono previste in forte peggioramento sulla Sicilia e poi sul resto del Sud con temporali, nubifragi e nevicate, a tratti copiose, fino a bassa quota in Campania e Basilicata.

Giovedì 26 il maltempo investirà tutta l’Italia, con possibili nevicate fin sulle pianure di Emilia Romagna, alto Veneto e Lombardia centro orientale. Altrove avremo forti precipitazioni anche a carattere temporalesco, in particolare su Calabria e Sicilia.