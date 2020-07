Meteo Campania: brusco stop all’estate, nel fine settimana tornano nuvole e pioggia

La Campania sta vivendo un inizio d’estate caratterizzato da sole, bel tempo e temperature alte, ideale per chi ha la possibilità di godersi qualche ore di relax in spiaggia.

Per il fine settimana, però, è previsto il ritorno del maltempo, con nuvole e pioggia su parte del paese.

Il mutamento climatico è dovuto all’arrivo di un vortice ciclonico che, in arrivo dal Nord Europa, scenderà lungo tutta la penisola, spazzando via il campo anticiclonico subtropicale che in questi giorni ha invece fatto piombare l’Italia intera in piena estate.

Rovesci a Benevento e ad Avellino si verificheranno sia sabato che domenica. Pioggia in arrivo anche a Salerno, prevista soltanto sabato. Ma a partire da domenica tornerà il sole e le alte temperature. Cielo sereno e caldo afoso a Napoli e a Caserta in settimana e anche per il weekend. Per quanto riguarda le temperatura, le massime si registrano pressoché stabili, sempre attorno i 30 e i 33 gradi.