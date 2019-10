Meteo Campania: addio al caldo anomalo, in arrivo maltempo e freddo polare

In Costiera Amalfitana e più in generale in diverse località della Campania, nonostante siamo ormai in autunno inoltrato, sono molte le persone che affollano le spiagge.

Presto, però, quest’ondata di caldo anomalo sarà solo un ricordo che lascerà spazio a temporali e temperature decisamente più basse tipiche di questo periodo dell’anno.

Come riportato dal sito meteo.it, infatti, a prossima settimana si aprirà all’insegna del tempo stabile e ancora caldo, con temperature diffusamente oltre le medie del periodo.

A partire da giovedì 31 ottobre, però, ci sarà una possente irruzione di aria polare marittima, la cosiddetta sciabolata dal Circolo Polare Artico che investirà l’Italia.

Prima le regioni del nord-ovest e pian piano a scendere fino a coinvolgere anche la Campania e la Costiera Amalfitana.

Questa instabilità porterà con sé cattivo tempo, caratterizzato da temporali anche di forte intensità e temperature in calo.

Insomma questa lunghissima coda d’estate sta per concludersi e sta per arrivare il momento di riporre nell’armadio costumi e infradito per riprendere giubbini e cappotti.