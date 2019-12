In questi giorni sul web circola la notizia del fatto che Mercedesz Henger non sarebbe figlia di Riccardo Schicchi.

Mercedesz Henger: ecco chi è il vero padre della figlia Eva Henger

Mercedesz Henger ha sempre dimostrato grande affetto per quello che, fino a oggi, tutti hanno sempre considerato il suo padre naturale “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la notizia, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità”.

La scelta di Mercedesz ha l’obiettivo di evitare speculazioni ma, soprattutto, la diffusione di notizie non veritiere in merito a questa vicenda, della quale solo sua madre e lei possono conoscere la verità: “Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda.”

Non resta, quindi, che attendere quando la figlia di Eva Henger deciderà di svelare al grande pubblico il nome del suo padre biologico.