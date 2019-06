Come ogni domenica torna puntuale anche oggi 9 Giugno l’appuntamento con il programma di canale 5 Melaverde.

I conduttori, Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli, saranno in giro per mostrare le bellezze e le bontà del nostro paese.

La storico programma della domenica mattina racconterà i colori, i profumi e sapori dell’Italia in viaggio tra la Valtellina e Imola.

Melaverde oggi 9 Giugno Anticipazioni: in viaggio tra la Valtellina e Imola

Edoardo Raspelli sarà in un’azienda di Imola specializzata in cani bovine. Il critico gastronomico presenterà la “Wagyu Kobe”, la famosa carne giapponese.

Lo stesso tipo di carne, con le stesse caratteristiche è stata riprodotta in Italia, grazie ad un imprenditore bolognese, che, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Bologna, ha messo a punto una dieta specifica per i suoi bovini, dove non viene utilizzata la birra, ma altri prodotti vegetali naturali.

La bellissima Ellen Hidding sarà in Valtellina per la precisione a Lovero in provincia di Sondrio. Al centro del servizio di oggi una famiglia coltiva piccoli frutti.

Negli anni ’80 nacque proprio qui il loro primo laboratorio che produceva confetture di montagna. Da piccola azienda, grazie a lavoro, impegno, dedizione e prodotti di qualità è diventata un’industria che produce le più varie confetture, frutta sciroppata e miele.

Sarà come sempre un appuntamento ricco di emozioni e divertimento che mostrerà le piccole grandi bellezze del nostro paese.