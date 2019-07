Come ogni domenica torna anche oggi 7 Luglio , torna il consueto appuntamento con Melaverde il programma di Canale 5.

I conduttori, Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli, saranno in giro per mostrare le bellezze e le bontà del nostro paese.

La storico programma della domenica mattina racconterà i colori, i profumi e sapori dell’Italia in viaggio tra la l’Emilia Romagna e Livigno.

Melaverde oggi 7 Luglio Anticipazioni: in viaggio tra l’Emilia Romagna e Livigno

Edoardo Raspelli nella puntata di oggi sarà in provincia di Ferrara per parlare di una delle eccellenze italiane ovvero la pera Abate Fetèl. L’Italia è il terzo produttore al mondo di pere e l’Emilia Romagna produce il 60% delle pere nazionali.

La pera Abate, in particolare, ha trovato nelle campagne del ferrarese, come di Modena e Bologna, l’habitat ideale. In nessun altro luogo al mondo questa varietà di pera ha dato gli standard di eccellenza e qualità registrati in Emilia Romagna.

Ellen Hidding si sposterà in montagna nel cosiddetto tibet italiano. Il territorio circostante il comune extradoganale di Livigno, in alta Lombardia, viene considerato un ambiente cosi naturale e particolare da essere paragonato all’altopiano tibetano.

Le telecamere di Melaverde racconteranno la storia di una famiglia che proprio qui ha realizzato una struttura unica nel suo genere: un laboratorio per la lavorazione di salumi tipici, completamente costruito sotto terra.

Sarà come sempre un appuntamento ricco di emozioni e divertimento che mostrerà le piccole grandi bellezze del nostro paese.

Per scoprire cosa accadrà nella puntata di oggi non resta che sintonizzarsi alle 12 su Canale 5.