Torna puntualissimo anche oggi domenica 29 settembre la ventunesima stagione di Melaverde la storica trasmissione di Canale 5.

Dopo averlo lanciato e fatto conoscere, ha lasciato il programma Edoardo Raspelli, al suo posto Vincenzo Venuto, al suo fianco Ellen Hidding.

Il format, ovviamente, è rimasto invariato. I conduttori accompagneranno i telespettatori in un viaggio tra sapori, profumi e colori della nostra bella Italia.

Melaverde 29 Settembre Anticipazioni e curiosità: viaggio in Lombardia

In questa puntata di Melaverde, Ellen Hidding sarà in alta Val Camonica, nel Parco Nazionale dello Stelvio e per la precisione in Val Canè.

Racconterà di questa valle, delle sue bellezze naturali, della ricca biodiversità che la caratterizza.

Per farlo incontrerà una famiglia che, oltre ad allevare vacche e a produrre formaggi in alta quota, gestisce un agriturismo.

Ellen si trasformerà lei stessa in un’allevatrice di montagna e falcerà il fieno a mano, mungerà le vacche, farà il formaggio e cucinerà delle ricette gustose.

Vincenzo Venuto sarà in Val Fontanabuona, nell’entroterra del Golfo del Tigullio e la valle si estende parallela alla Riviera di Levante, in Liguria.

Sarà come sempre un appuntamento ricco di emozioni e divertimento che mostrerà le piccole grandi bellezze del nostro paese.

Per scoprire cosa accadrà nella puntata di oggi non resta che sintonizzarsi alle 12 su Canale 5.