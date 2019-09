Prende il via oggi la ventunesima stagione di Melaverde la storica trasmissione di Canale 5. Ci saranno tante novità prima tra tutte la conduzione.

Dopo averlo lanciato e fatto conoscere, lascia il programma Edoardo Raspelli, al suo posto Vincenzo Venuto, al suo fianco Ellen Hidding.

Il format, ovviamente, è rimasto invariato. I conduttori accompagneranno i telespettatori in un viaggio tra sapori, profumi e colori della nostra bella Italia.

Melaverde 15 Settembre conduttori e Anticipazioni: viaggio in Abruzzo

Secondo quanto riportato dal sito Davide Maggio in questo primo appuntamento, Ellen Hidding si trova nella campagna lodigiana per ripercorrere la storia di “Erbolario”, azienda eccellenza del made in Italy che non ha mai perso la sua vocazione artigianale e familiare.

Vincenzo Venuto, invece, raggiunge il Parco Nazionale d’Abruzzo, a Pescasseroli, alla scoperta del territorio e dei dolci più tipici della tradizione. Come nelle scorse stagioni la trasmissione sarà preceduta, alle 11.00, dall’appuntamento con Le storie di Melaverde, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.

Sarà come sempre un appuntamento ricco di emozioni e divertimento che mostrerà le piccole grandi bellezze del nostro paese.

Per scoprire cosa accadrà nella puntata di oggi non resta che sintonizzarsi alle 12 su Canale 5.