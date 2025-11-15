Trapelano nuove indiscrezioni sul futuro del Grande Fratello Vip: i vertici di Canale 5 hanno deciso cosa accadrà allo storico reality show della rete.

Il 2025 avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta per il Grande Fratello. Un titolo che ormai fa parte della storia di Mediaset, il reality show è approdato per la prima volta su Canale 5 nel lontano 2000. Il venticinquesimo anniversario, secondo quanto discusso per mesi, sarebbe stato celebrato con una doppia edizione.

Il GF classico, partito a settembre, è stato riportato alla sua versione originaria seppur accogliendo numerose novità. Una su tutte, l’arrivo al timone di Simona Ventura, conduttrice vulcanica e di grande esperienza capace di tenere in riga un cast movimentato costituito completamente da personaggi Nip.

L’impegno profuso e gli intrighi amorosi emersi nelle ultime settimane, però, non sono bastati a far portare a casa dati soddisfacenti di share all’azienda. Gli ascolti altalenanti hanno fatto parlare della possibilità di una chiusura anticipata, a seguito del tentativo di raddoppiare con i due appuntamenti settimanali.

Ipotesi che è stata di recente smentita da Giuseppe Candela su Dagospia. Il giornalista ha rivelato che, nonostante la situazione di evidente difficoltà, il reality non subirà alcun taglio e seguirà il suo corso.

“I bassi ascolti non porteranno alla chiusura anticipata. L’ipotesi era sul tavolo poi è arrivato il dietrofront: il Grande Fratello condotto da Simona Ventura arriverà a metà dicembre, alla conclusione “naturale”, per poi salutare con i suoi nip il pubblico di Canale 5”. Diverso sarà, a quanto pare, il destino del Grande Fratello Vip. I rumor annunciano una decisione inaspettata.

Il futuro del Grande Fratello Vip: cosa accadrà al reality show

In occasione dei 25 anni del reality, inizialmente Mediaset aveva valutato la possibilità di regalare ai fan ben due edizioni del Grande Fratello una dopo l’altra. Si ipotizzava che il GF Nip di Simona Ventura sarebbe stato seguito dal Grande Fratello Vip, affidato alle sapienti mani di Alfonso Signorini.

Di fronte ad ascolti che non prendono il volo, i vertici si sarebbero visti costretti negli ultimi tempi a cambiare nuovamente le carte in tavola. Il calendario dei palinsesti sarebbe stato modificato in corso d’opera. Secondo le ultime indiscrezioni che provengono dal portale Affari Italiani, l’ipotesi più concreta sarebbe quella di una lunga pausa per il GF.

Con l’obiettivo di sfruttare il tempo di assenza dal piccolo schermo per ricaricare l’interesse dei telespettatori, la versione Vip potrebbe sbarcare dunque su Canale 5 direttamente in autunno. Mediaset ne approfitterebbe per rimettere mani ai contenuti dello show e portare in scena un rinnovamento editoriale capace di catturare l’attenzione.

“L’intenzione sarebbe quella di far respirare il programma e tornare a settembre con un cast forte e dinamiche inedite”, hanno detto ancora alcune fonti vicine all’azienda. Nel frattempo, Canale 5 non resterebbe con le mani in mano in quanto a format del settore. Secondo quanto si apprende, mentre Alfonso Signorini riscalda i motori, Pier Silvio Berlusconi punterà su una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta ancora una volta da Veronica Gentili.