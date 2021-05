“Me fai tremmà”, la nuova canzone inedita di Leo Mansi di Scala / Ascolta

Si chiama “Me fai tremmà” la nuova canzone rap di Leo Mansi di Scala, giovane cantante molto promettente della Costa d’Amalfi.

“Me fai tremmà” è uscita il 28 maggio sulle maggiori piattaforme di musica digitale e parla d’amore. Il testo della canzone nasce da una idea Mix & Master di Vittorio Romano by Icon Lab mentre i Produttori Esecutivi sono David Vaccaro & Benny De Marco. Distribuzione: We Are db.

Si tratta del terzo inedito di Leo Mansi, a fine settembre, infatti, il cantante di Scala aveva scritto e registrato la canzone “Da quando sei qui”, mentre lo scorso febbraio Leo aveva lanciato l’inedito “Da quando sei qui”.

Una passione, quella per la musica, che accompagna Leo sin da piccolissimo e che lo ha portato oggi ad incidere anche delle canzoni.

Quelle giornate, anzi, anni passati chiuso nella sua cameretta a suonare il pianoforte e poi la passione per il canto, nata anche quella in tenera età, hanno spinto Leo a catapultarsi nel mondo magico della musica, mondo in cui gli artisti attraverso note e voci che emozionanano gli essere umani.

Orgogliossimi del risultato raggiunto da Leo i genitori, i parenti e, ovviamente, tutti gli amici che ogni giorno sostengono il suo sogno.

E anche noi di Amalfi Notizie non possiamo fare che il nostro più grande in bocca al lupo a Leo augurandogli una vita professionale ricca di successi!

Di seguito è possibile ascoltare la canzone “Me fai tremmà” di Leo Mansi che, mentre scriviamo, ha già superato le 2mila visualizzazioni!